Vatandaştan Akşener’e: Şu eli nasırlı vatandaşın hakkını, Maho Ağa’nın çocuklarına yedirmeyin

Kars’ta esnaf ziyaretleri gerçekleştiren İyi Parti lideri Meral Akşener ile bir vatandaş arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Vatandaş, “Şu eli nasırlı vatandaşın hakkını, Maho Ağa’nın çocuklarına yedirmeyin” dedi. Akşener, “Söz” diyerek vatandaşa karşılık verdi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretlerini Kars Arpaçay ve ardından Kars kent merkezinde sürdürdü.

Ziyaretler sırasında Akşener'in yanına gelen bir vatandaş, “Şu eli nasırlı vatandaşın hakkını, Maho Ağa'nın çocuklarına yedirmeyin. Bunu istiyorum, başka hiçbir şey istemiyorum” dedi. Akşener, “Söz” diyerek karşılık verdi.

“Hastalar muayene olmadan geri dönüyor"

Bir eczacı, hastanelerde çok kısıtlı sayıda hastaya bakıldığını söyleyerek, “Giden hastalarımız randevusuzsa bakılmıyor. Randevu da çok kısıtlı sayıda veriliyor. Pandemi, bir şey diyemiyorum ama biraz daha açılması gerekiyor. Doktorumuz bekliyor, mesaisini tamamlıyor, hastamız köyden geliyor, geri gelme şansı olmuyor ama hala bakılamıyor. Bakılmadan, muayene olmadan geri dönüyor” şeklinde konuştu.

“10 aydır işsizim, evime ekmek götüremiyorum"

İşsiz bir vatandaş da Akşener'e, “Kod-29'la işten çıkarıldım, 10 aydır mağdurum, evime ekmek götüremiyorum. 30 arkadaş işten çıkarıldık biz suçsuz ve sebepsiz yere” diyerek dert yandı.

“Borç batağındayız"

Akşener'in, “İşler nasıl?” diye sorduğu bir börekçi, “İşlerimiz hiç yok. Borç batağındayız. Evimizi sattık, şu an kirada oturuyoruz. Geçimimizi sağlayamıyoruz” yanıtını verdi.

“Bu köy baraj mağduru"

Ziyaretler sırasında Akşener'in yanına gelen bir vatandaş, elektrik ve su konusunda yaşanan sorunları şöyle anlattı:

“Köyümüz baraj köyü. 2018'in sonlarında taşındık, sorunlar başladı. Elektriğe, suya şehir gibi para ödüyoruz. Şehir gibi para ödüyoruz ama şehirdeki gibi hizmetlerden yararlanamıyoruz. İçme suyumuz arsenikli çıktı, o şekilde kullanmaya mecbur ediyorlar. Baraj sularından hayvanlarımız zehirlendi, geçen yıl telef oldu. Hiç kimseye ‘doğal afet' diye bir şey ödenmedi. Bunları gündeme getiriyoruz, ‘Bildiğiniz yere gidin' diyorlar. Bu köy baraj mağduru. Vaatlerin hiçbiri yerine getirilmedi. Halk sağlığı hiçe sayılıyor.

“Su içilmiyor"

Benim suyum içilmiyor ki. ‘Hayvanına de, barajdan su içilmesin.' Sen benim meramın önünü kesmişsin, merama geçemiyorum, geçince de, ‘Barajdan su içme.' Nereden içsin? Hayvana diyeyim mi, ‘Hayvanım, barajdan su içme. Baraj yasak.' Hayvan bu, anlatamıyorsun…”

“Gün içinde sadece bir kişiye satış yapabildik"

Akşener, girdiği bir giyim dükkanında, “Kaç müşteriye satış yaptınız bugün?” diye sordu. Esnaf, gün boyu sadece bir müşteriye satış yapabildiklerini söyledi. Akşener, “Geçindirmez…” diyerek karşılık verdi, esnaf kafasını sallayarak onayladı.