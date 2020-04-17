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"Vatandaşları mağdur eden siyasi bir rekabet var; maske bulunmuyor, eş güdüm yok, ihtiyaçlar fazla"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'in salgınla mücadelesini anlattı

17 Nisan 2020 17:00

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, hükümetin salgına karşı maske dağıtımına yönelik süreci yanlış yönettiğini ve vatandaşların maske tedarik etme konusunda sorunlar yaşadığını söyledi. Sokağa çıkma yasağının geç alınmış bir karar olduğunu belirten Seçer, “Sokağa çıkma yasağı kararı Metropoller başta olmak üzere merkezi yönetimin daha kesin kararlar alması gerekiyor.” diyerek ayrıca belediyelerin gelirlerinin de azaldığını, ihtiyaçlar karşısında hükümetin belediyelere destek olması gerektiğini söyledi. 

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“İhaleleri erteledik. Zaruri olan harcamalar dışındaki harcamaları kestik. Şu anda bizim için insan yaşamı önemli. İşini kaybeden vatandaş bizden yardım istiyor. Vatandaşın tencere kaynatacak parası kalmadı” diyen Seçer, belediyenin giderlerini karşılayacak kaynakları sağlamaya çalıştıklarını ancak merkezi yönetimlerin de belediyelere destek olması ve borçları ertelemesi gerektiğini söyledi. 

Türkiye’de yeni tip Koronavirüs(Covid-19) vaka sayısının en az olduğu il olan Mersin’de, salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri ve belediyenin çalışmalarını anlatan Seçer, “Şu anda gıda yardımı talebi 165 bin. İlk günlerin verdiği sıkıntı var ancak bundan sonra daha süratli bir şekilde karşılayacağız” dedi. Hükümetin maske dağıtımı konusunda aldığı kararlara da değinen Seçer, vatandaşın maske tedarik  edemediğini ifade ederek, “Maske dağıtımında merkezi yönetim zayıf kaldı. ‘Maske satışı yok’ diyorlar. Maske karaborsaya düşüyor. Biz bugüne kadar imkanlarımız dahilinde 250 bin maske dağıttık. 'Maske üretelim' dedik, bu sefer de Sağlık Bakanlığı izni istediler. Merkezi yönetimin eksik olduğu noktalara yardımcı olalım beraber bu işi yapalım istiyoruz” diye konuştu. Seçer, belediyelerin kentlerde daha örgütlü olduğunu ve kenti daha iyi bildiğini dile getirerek, maske dağıtımı konusunun belediyeler tarafından yapılmasının daha doğru olacağını söyledi.

Merkezi yönetim ile belediyeler arasında arzu edildiği gibi bir eşgüdüm olmadığını söyleyen Seçer, belediyelerin bağış toplamasına getirilen yasak için de “Bağış toplayacağız dedik kıyamet koptu. Neticede ortak bir hedef var o da vatandaşa hizmet vermek. Bağış toplanması yasalardan kaynaklı bir yetki kullanımıdır. Bunu farklı bir yöne çektiler. Bunların siyasi malzeme yapılmaması lazım. Vatandaşa mağduriyet yaşatarak rekabet etmek doğru değil” diye konuştu. 

Belediyelerin salgınla mücadele için gerekli olan malzemelere ulaşmakta sorunlar yaşadığını dile getiren Seçer, salgınlarla birlikte belediyelerin gelirlerinin de düştüğüne dikkat çekerek, “Şimdi bu zarar katlanacak. Hiç olmazsa akaryakıttan ÖTV alınmasın talebimiz oldu, İller Bankası’ndan kredi açılması için talebimiz oldu” diyerek hükümetin belediyelere destek olması gerektiğini söyledi. 

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