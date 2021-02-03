Vatandaşlardan polise: "Bırakın çocuklarımızı"

Boğaziçi Üniversitesi'ne destek için İstanbul Kadıköy'de eylem yapanların gözaltı aracında tutulduğu sırada vatandaşlar polise seslenerek "Bırakın çocuklarımızı, neyin öfkesini taşıyorsunuz" dedi.

Kadıköy'de gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek olmak ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla rektörlüğe atanan Melih Bulu'yu protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti.

Gözaltına alınan onlarca öğrenciden sonra vatandaşlar gözaltı aracının önünde polise Bırakın çocuklarımızı" diye seslendi.