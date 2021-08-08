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Vatandaşlardan Kadıköy'de eylem: Ormanlar yanıyor, uçaklar nerede?

Yurttaş Meclisi İstanbul Kadıköy’de bir süredir devam eden orman yangınlarıyla ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi

08 Ağustos 2021 15:03

Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Günlerdir devam eden orman yangınları sonrası Kadıköy’de Yurttaş Meclisi tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasında, ''Türk Hava Kurumu’nun uçakları neden kullanılmıyor?'' diye soruldu.

"Vergilerimiz nerede?"

Açıklamada, ''Uçaklar yenilenmiyorsa, önlemler alınmıyorsa vergiler nerede? Yangınlar devam ederken, yetkililer nasıl söndüreceğini düşünmesi gerekirken sosyal medyada helpturkey etiketi ile paylaşım yapanların peşine düşüyor, hedef gösteriyor, hakkında işlem başlatıyor. İnisiyatif alarak yardım bulmaya çalışan, yangını söndürmek için elinden geleni yapan yurttaşları suçlu ilan ederek siyasi iktidar bir krizi daha yönetemediğini göstermiş oluyor. Anayasanın 169. maddesinde ormanların devlet tarafından korunması gerektiği açıkça belirtilirken sorumluluk hala daha belediyelere yüklenmeye çalışılıyor. Doğal afetler adı üzerinde doğaldır, olabilir. Doğal afetleri durduramayız ancak yaşanacağını bildiğimiz durumlar için önlemler alabiliriz. Gerekli önlemleri almak da devletin sorumluluğundadır. Beklenen büyük bir İstanbul depremi var. Bir sonraki afette de yine aynı senaryolarla mı karşılaşacağız? Yine insanların üzerine çay mı fırlatılacak? Gerekli önlemler alınmıyorsa, yenilenmesi gereken uçaklar yenilenmiyorsa vergilerimiz nerede?'' ifadeleri kullanıldı.

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