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Vatandaşlara 'sosyal mesafe' uyarısı yapan kaymakama cevap: Tamam dayı

Taşova Kaymakamı Çelik, ilçe merkezinde maske, mesafe ve temizlik konusunda denetim gerçekleştirdi

13 Kasım 2020 11:46

Amasya'nın Taşova ilçesinde yeni tip Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, Covid-19 denetim ekibiyle birlikte ilçe merkezinde maske, mesafe ve temizlik konusunda denetim gerçekleştirdi. Denetimde fiziksel mesafe uyarısı yapan Kaymakam Çelik'e bazı vatandaşlar "Tamam dayı" diye cevap verdi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde kurulan pazar yeri ve Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan iş yerlerini denetleyen Kaymakam ve beraberindekiler esnaflar ile sohbet etti. Kaymakam Mustafa Berk Çelik ve Belediye Başkanı Bayram Öztürk dükkan dükkan gezip vatandaşları maske takması konusunda uyardı. Uyarılara rağmen bir vatandaş maskesini "Yemek yemeğe gidiyordum" diyerek takmaması Kaymakam Çelik'in dikkatinden kaçmadı. Taksicilerle konuşan Kaymakam Çelik ve Belediye Başkanı Öztürk taksicilerin şikayetlerini de dinledi.

Denetimler sırasında Kaymakam Çelik'in vatandaşlara sosyal mesafe uyarısı yapmasının ardından vatandaştan "Tamam dayı" diye cevap geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde bir çay ocağı önünde oturan vatandaşlara Kaymakam Çelik, "Sosyal mesafeli oturun" demesinin ardından oturan vatandaşların sandalyeleri çekerek Kaymakama "Tamam dayı" demesi kameraya yansıdı.

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