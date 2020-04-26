Vatandaşlara, '1 Mayıs' çağrısı: 'Manifestomuzu birlikte yazıyoruz'

1 Mayıs İşçi Bayramı'nın yaklaştığı bugünlerde Sol Parti, sosyal medya hesabından vatandaşlara, '1 Mayıs manifetosunu' birlikte yazma çağrısı yaptı. Vatandaşlardan tweette paylaşılan görseldeki iletişim adreslerine yazarak ya da video çekerek taleplerini paylaşması ve 1 Mayıs manifestosunu birlikte yazma çağrısı yapıldı.

Parti tarafından yapılan paylaşımda "Yeni bir toplumsal düzen, yepyeni bir hayat için 1 Mayıs manifestomuzu birlikte yazıyoruz. #1MayısManifesto etiketine ve görseldeki iletişimlere yazarak, video çekerek taleplerimizi paylaşıyor, sesimizi birleştiriyor, 1 Mayıs manifestosunu birlikte yazıyoruz" denildi.

Parti bir vatandaştan gelen videoyu da paylaştı videoda ev işçisi olduğunu belirten bir kişi, “Ev işlerine giden bir insanım. Koronadan dolayı işe de gidemiyorum. Faturalarımı nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum" diyor.

Talebini dile getiren işçi, "En azından devlet biz ev işçisi kadınların faturalarını 3-4 ay erteleyebilirse bizim açımızdan iyi olur. Hiç olmazsa insanlar bir maaş alıyor ama bizim bir gelirimiz yok. Ev işlerine gidersek para alıyoruz yoksa kazanamıyoruz" ifadesini kullanıyor.