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Vatandaşlar ve satıcılar erken saatte Ayasofya’ya akın etti

24 Temmuz 2020 08:13

Ayasofya'nın açılışı için için gelen vatandaşlar sabah namazından sonra bölgeye akın etti. Erken olduğu için alana alınmayanlar yoğunluk oluşturarak, Ayasofya’ya girişi beklemeye başladı.

Danıştay’ın kararının ardından 86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya hazırlıklar ile güvenlik önlemleri kapsamında vatandaş girişine kapatıldı. Sabahın erken saatlerinde namazda yer bulabilmek için gelen vatandaşların yanı sıra seccade satışı yapan kişiler de erken saatte yerini aldı. 

 

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