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Vatandaşlar Üsküdar Belediyesi'nin Validebağ'da ot biçme çalışmasına karşı nöbette: Biz çocuklarımıza yeşil bir gelecek bırakacağız

Vatandaşlar ot biçme işleminin, korunun hukuki statüsüne aykırı olduğunu ifade ettiler

10 Ağustos 2021 14:59

Validebağ Korusu’nda Üsküdar Belediyesi çalışanları, Koruma Kurulu’nun kararı olmadan otsu bitkileri biçmeye başladı. Belediye çalışanlarına Validebağ için mücadele eden yurttaşlar engel olmaya çalıştı. Vatandaşlar ot biçme işleminin, korunun hukuki statüsüne aykırı olduğunu ifade ettiler. Bir vatandaş uygulama sırasında "Biz çocuklarımıza yeşil bir gelecek bırakacağız" diye seslendi. 

validebağüsküdar

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