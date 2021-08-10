Vatandaşlar Üsküdar Belediyesi'nin Validebağ'da ot biçme çalışmasına karşı nöbette: Biz çocuklarımıza yeşil bir gelecek bırakacağız

Üsküdar’da bulunan 1’inci Derece Doğal Sit Alanı olan tarihi ve kültürel yapıları içinde bulunduran Validebağ Korusu’nda AKP’li Üsküdar Belediyesi çalışanları tarafından kontrolsüz bir şekilde ot biçildi.

Belediye çalışanları koruya ot biçmek için dağıldı. Duruma tepki gösteren mahalleli, konuyu İstanbul 6. No’lu Koruma Kurulu Başkanlığı’na taşıdı. Ot biçme işleminin bölgenin hukuki statüsüne ve yürütmenin durdurulması kararlarına aykırı olduğunu ifade eden mahalleli, Koruma Kurulu kararının gerekliği olduğunu belirterek uygulamanın durdurulmasını talep etti.

Son günlerde ülkede yaşanan orman yangınlarına da dikkat çekilen dilekçede, ot biçimi esnasında artan yangın riskine de vurgu yapıldı.

Yaşam savunucuları “Binlerce canlıya ev sahipliği yapan bu bitkiler teknik ormancılık anlayışıyla biçilemez. Motorlu araçlarla ‘temizlemek’ için gelenler, sit alanı olan korumuzdaki endemik bitkilere, yeşil otsulara, yaban hayatına zarar veriyor” dedi.

"Derhal durdurmaya çağırıyoruz"

Sosyal Haklar Derneği de olayla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "AKP'li Üsküdar Belediyesi mahkeme kararlarına rağmen yine Validebağ Korusu'na girip hukuksuzca uygulama yapıyor. Koruda nöbet tutan yurttaşları sürükleyerek koruya ve canlılara zarar veren belediyeyi bu uygulamasını derhal durdurmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verdi.