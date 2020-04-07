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Vatandaşlar evde kalınca, yaban keçileri çatılara kadar çıktı

07 Nisan 2020 12:09

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde sıklıkla görülen yaban keçileri, yeni tip Koronavirüs(Covit-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların çok fazla sokağa çıkmamasıyla mahalle içlerine kadar inmeye başladı. Mahalle aralarında gezen yaban keçilerinden bir tanesinin ise bir evin çatısına çıkması dikkat çekti.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstünün sokağa çıkması kısıtlanmasının ve zaruri olmadıkça sokağa çıkılmama çağrısı yapılması ülke genelinde büyük oranda karşılık buluyor. Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde de vatandaşlar “Evde kal” çağrılarına uyuyor. Bahar havasının etkili olduğu ilçede boş kalan sokaklarda, yaban keçileri dolaşmaya başladı. İlçeye sürekli gelen yaban keçileri, bu kez mahalle ve sokak aralarının yanı sıra bazı evlerin çatılarına da çıkması dikkat çekti.
Yaban keçilerini koruduklarını ve doğal yaşama karşı duyarlı olduklarını aktaran ilçe sakinlerinden İbrahim Köse, “Biliyorsunuz Koronavirüs sebebiyle dışarıya çıkmak kısıtlandı. Bu yüzden Çemişgezek’te yaşayan dağ keçileri de artık yabanda değil de aynı zamanda ilçe içine de çıkmaya başladı. Biz yine de zaruri ihtiyaçlarımız olmadığı zaman dışarıya çıkmıyoruz. Bütün Türkiye’yi de bu sağduyuya bekliyoruz” dedi.

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