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Vatandaşlar, ‘doluluk' gerekçesiyle Kanal İstanbul ÇED toplantısına alınmadı

27 Mart 2018 18:55

Yaşam savunucuları, Arnavukköy'de yapılan Kanal İstanbul Projesi ÇED toplantısına gelenlerin çoğunun salona alınmamasını protesto ederek “Yıkımın ÇED'i olmaz” dedi. Kanal İstanbul Projesi'nin Arnavutköy'de Belediye Hizmet Binası'nda yapılan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) bilgilendirme toplantısı için gelen İstanbulluların çoğu dolu olduğu gerekçesiyle salona alınmadı. Toplantının yapıldığı salona giren HDP Ekoloji Komisyonu üyesi Prof. Dr. Beyza Üstün toplantının usulen yanlış yapıldığını, bu toplantının tüm İstanbul halkını ilgilendirdiğini ve halkın da bu toplantıya alınmadığını söyleyerek tüm yaşam savunucularını salonu terk etmeye çağırdı. Üstün şöyle konuştu: "Usulen yanlış yapıyorsunuz. Burası halkın buluştuğu bir yer değil. Dolayısıyla katılımı hiç olamaz. İki nedenle: Danıştay aldığı kararlarda şunu söyler, bu yapılacak olan projenin yapıldığı yerler de dahil olmak üzere etkilenen herkese haber vermek zorundasınız. Usulen yanlış yapıyorsunuz. Buranın halkı yok burada. Bu kanal İstanbul'u ilgilendiriyor, bu kanal halkı ilgilendiriyor. Sadece Arnavutköyü değil, Küçükçekmece'yi değil Danamandra'yı değil Yaptığınız suçtur." Salona alınmayanlar dışarıda “Rezalet” diyerek durumu protesto etti. Bir vatandaş “Madem kendiniz çalıp kendiniz oynayacaksınız neden vatandaşları çağırdınız?” diyerek duruma tepki gösterdi. Kaynak: sendika.org

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