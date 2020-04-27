Vatandaşlar balkonlarından çaldı, polisler sokakta oynadı

Antalya’nın Alanya ilçesinde, vatandaşların evlerinden açtığı müziğe, oyun havası oynayarak karşılık veren polis memurları renkli görüntüler oluşturdu. Polislere, vatandaşlar da evlerinden alkışlarla eşlik etti.

Alanya'da vatandaşlar akşam saatlerinde yüksek sesle oyun havası açarak balkonlarından eğlenmeye başladı. Bu sırada sokakta bulunan polis memurları da, oyun havasına eşlik etmeye başladı. Kendini müziğin ritmine kaptıran polislere vatandaşlar da alkışlarla eşlik etti.