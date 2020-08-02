T24 LogoT24 Logo
Haberler

Vatandaşlar Adalar’a akın etti, iskele önünde uzun kuyruklar oluştu

02 Ağustos 2020 15:03

Kurban Bayramı'nda gezmek isteyen İstanbullular Adalar’a akın etti. Kadıköy’deki Adalar iskelesi önünde uzun kuyruklar oluştu.

Oluşan kuyrukta sosyal mesafe unutulurken, kimisi ise maske takmadı.

Kurban Bayramı’nda gezmek isteyen İstanbulluların duraklarından birisi de Adalar oldu. Vatandaşlar Adalar vapurlarına akın edince Kadıköy’deki Adalar iskelesi önünde uzun kuyruklar oluştu. Kimisi yarım saat kimisi de neredeyse 1 saat kadar beklediğini belirtti. Oluşan kuyrukta sosyal mesafe göz ardı edilirken kimi vatandaşların maske dahi takmadığı görüldü.

Adalar’a gitmek için kuyrukta bekleyen bir vatandaş, “Ben orada yaşıyorum. Yarım saat, 45 dakika oldu ama ne zaman geleceğini bilmiyorum. Sıra da uzun. Sıcak, güneş de tepemizde. Sosyal mesafeye uyulmuyor. Vapurun arka arkaya gelip bu yoğunluğu alması lazım. Bence vapur az geliyor. Bir de bedava. Bedava olunca vatandaş gitmek istiyor” dedi.

ETİKETLER

istanbuladalarkadıköykurban bayramıbayramkuyruk

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Eylül 2020

Halfeti’de batan tekneden vatandaşlar böyle kurtarıldı

Hepsinin faili bir erkek: Köpekten kaçan kadını arabasına aldı, cinsel saldırıda bulundu, aracından attı

Boğaziçi Üniversitesi'nde eylem yapmak isteyen Bimeks işçilerine müdahale: Çok sayıda gözaltı

İyi Partili Durmuş Yılmaz’dan AKP’li Tevfik Göksu’ya: Rezillerden tek istediğimiz çukurun dibine hemen varmaları

Esnaf, polisin maske uyarısına kızdı; kimliğini vermemek için direndi: Hırsızlık mı yaptım?

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Esenler Belediyesi'nde çalıştığı öne sürülen 'cinci hoca' ile ilgili belediye...

Rant kapısı kapanan değnekçiler iş yerini bastı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li Göksu'nun Stanford doktoralı Taylan Yıldız'a hitabı tepki çekti: İnternetçi...

Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı: Eğitimde 2+5 sistemi nasıl uygulanacak?...

İki profesörün 'maske' tartışması; Mehmet Ceyhan'dan Çilingiroğlu'na: Seni adam yerine...

Çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanan Uşşaki tarikatı liderinin ifadesinden: Dede...

5 daire başkanının görevden alınmasının perde arkasında Emine Erdoğan'ın kuzenine...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Esenler Belediyesi'nde çalıştığı öne sürülen 'cinci hoca' ile ilgili belediye...

Rant kapısı kapanan değnekçiler iş yerini bastı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24