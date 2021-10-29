Vatandaşlar 29 Ekim'de Anıtkabir'e akın etti; "Hep birlikte Cumhuriyetimize sahip çıkalım”

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyet’inin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrini ziyaret etmek için Anıtkabir’e geldi. 7’den 70’e binlerce vatandaşlar, Türk bayrakları ve Atatürk fotoğraflarıyla Anıtkabir’de Cumhuriyet coşkusu yaşadı.

“Hep birlikte Cumhuriyetimize sahip çıkalım”

TED Ankara Koleji öğrencileri ise Atatürk’ün en sevdiği çiçek kasımpatıyla Anıtkabir’i ziyaret etti ve Ata’nın mozolesine bu çiçekleri bıraktı. Taraftarlar da Anıtkabir’e formalarıyla geldi. Bir Ankaragücü taraftarı, “Görüyoruz, Cumhuriyet’imiz elden gidiyor. Bu ülke kolay kurulmadı. Nice çocuklarımız, 15 yaşında bebelerimiz şehit oldu vatan için. Hep birlikte el verelim, Cumhuriyet’imize sahip çıkalım” dedi.

Küçük çocuklar Anıtkabir’e geldikleri için heyecanlıydı. Küçük bir çocuk, Atatürk’ü ve Cumhuriyet’i anlatan bir şiir okudu.

Iğdır’dan gelen kadın yurttaş, “Heyecanlıyız, mutluyuz. Cumhuriyet kadını olduğumuz için gururluyuz” dedi. Yine Iğdır’dan gelen şehit annesi ise “Çok mutluyum buraya geldiğim için. Atatürk’ü çok sevdiğim için Anıtkabir’i görmeye geldim” diye konuştu.

“Gelecek yok ki"

Biraz üzgün biraz da mutlu olduğunu söyleyen bir genç ise “Atatürk’ü düşündükçe üzülüyorum. Atatürk varken Türkiye daha neşeli, daha mutluydu. Şu anki Türkiye, Erdoğan sayesinde, ekonomi yani ne diyebilirim ki... Cümle kuramıyorum” dedi. Genç, Anıtkabir’i gördüğü için mutlu olduğunu dile getirerek gelecek için “Umutlu değilim. Yok ki gelecek yok” dedi.

“Gelecekten umutsuzum"

Trabzon’dan gelen bir genç ise şunları söyledi:

“Gelecekten çok umutsuzum. Tarihte ezilen bir Türk halkı vardı. Savaşlarla, mücadelelerle bugünlere geldik. Biz yine ezilen halkız. Kendi ülkemizde umutsuz ve parasızız. Isınmaya kömür parası bulamayan, sıvı yağ alamayan insanlar var. Atanamıyorum, sağlıkçıyım, işim yok. Geçinemiyoruz. Çok da karşı bir şey söylemek istemiyorum. Silivri soğuktur.”

Bir yurttaş da Atatürk’ün ölümsüz olduğunu belirterek, “Ölümsüzlük nedir, ölümsüz kimdir? Onu görmeye geldik” diye konuştu.

Arama noktasının fazla olmasına tepki vardı

Ziyarete açılması öncesinde Anıtkabir’de yapılan resmi tören nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri vardı. Anıtkabir etrafındaki yollar trafiğe kapatıldı. Ziyarete açılmasının arından da yurttaşlar, Anıtkabir’e girebilmek için 5 ayrı arama noktasından geçti. Anıtkabir önündeki son arama noktasında çakmak, dezenfektan vb. eşyalar içeri alınmadı. Kimi yurttaşlar bu duruma tepki gösterdi.

Anıtkabir’e girebilmek için 1,5 saat beklediğini söyleyen genç yurttaş, “Protokol geliyormuş dediler. Protokol beklemesi için fazla olduğunu düşünüyorum. Önceden protokol dışında sivil insanların girebileceği bir alan oluyordu. Orada bekletiyorduk. Şimdi de sokağın öbür ucunda bekletiliyoruz. Hiç mantıklı değil” dedi.

Yurttaş, 5 kez aranmalarına tepki göstererek, “Hoş değil yani. Belli bir yerden sonra rahatsız hissediyoruz. Birinci aramadan sonra ikinci bir aramanın mantığı yok yani. 3-5 adım sonra tekrar aranıyoruz” diye konuştu.

67 yaşındaki bir yurttaş ise çakmaklara bile izin verilmemesine, “Yazıklar olsun bu memlekete. Çakmaktan bile korkuyorlar. Çakmağı bile alıyorlar. 4-5 noktadan geçtim. Böyle bir şey görmedim. Ne kadar rezil durumlar” diye gözleri dolarak tepkisini gösterdi.

Kaynak: ANKA