Vatandaşın isyanı: Ekemiyorum, biçemiyorum, perişanız

'Bin Günde Memleket Hareketi' kapsamında ülkeyi gezen eski CHP'li vekil Muharrem İnce ile konuşan bir vatandaşın isyanı dikkat çekti. Erzurum Horasan'da yol kenarında karşılaştığı çiftçi ile sohbet eden İnce'ye derdini anlatan bir vatandaş, "Ben ekemiyorum, ben biçemiyorum, ben perişanım, sadece ben değil tüm Horosan öyle" diyerek isyan etti.

Memleket Hareketi kapsamında ülkeyi gezen Muharrem İnce, Erzurum Horasan'da ziyaretlerini sürdürüyor. Yol kenarında karşılaştığı çiftçi ile sohbet eden İnce'ye derdini anlatan bir vatandaş, "150 liraya doldurduğum depoyu 600 liraya dolduruyorum" dedi.

İnce ve çiftçi arasında geçen diyalog şöyle;

"Ben seni her yerde görüyorum. Konuştuğunun, sözünün arkasında dur bu halk seninledir. Din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmadan, gözetlemeden davran; şeref sözüm ki oyum senindir. Çünkü artık nefes alacak zamanımız yok."

Elindeki telefonu gösteren çiftçi medyaya seslendi ve “Elektrik faturası ödeyemiyorum” dedi.

“150 liraya doldurduğum depoyu 600 liraya dolduruyorum” diyen çiftçi şöyle devam etti:

"Ben ekemiyorum, ben biçemiyorum, ben perişan haldeyim. Sadece ben değil, Horasan halkı komple böyle. Sesimizi duyun. İsterlerse beni FETÖ’den içeri atsınlar. Çünkü vicdanıma yanlış, içim sızlıyor. Temiz bir iktidar istiyoruz, herkese eşit davranacak şekilde."

Gruplaşma istemediklerini belirten vatandaşlar, “Biz vatandaş, köylü olarak her şeyden haberimiz var” dedi. Vatandaşlar “FETÖ gitti başkası geldi. Ensar Vakfı var” eleştirilerinde bulundu.