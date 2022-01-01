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Vatandaşa yılbaşı zamları soruldu: "Lanet olsun kademelisi de kademesizi de batsın"

"Cebimde beş kuruş param yok”

01 Ocak 2022 16:48

Ankara’da işsiz olduğunu ve cebindeki bozuk paraları gösteren bir yurttaş; doğal gaz, elektrik ve akaryakıta yapılan zamlar için “Ödeyemediğim halde bir de zamma giriyor. Birikmiş dört-beş tane faturam var ödeyemiyorum. Cebimde beş kuruş param yok” dedi. Bir başka vatandaş da elektrik faturalarında kademeli tarife sistemine geçilmesine tepki göstererek, “Lanet olsun kademelisi de kademesizi de batsın” diye konuştu.

Yeni yıla girerken; konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 25, elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 15, elektrik üretimi haricinde kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 50 oranında artış yapıldı. Ayrıca; motorinde 1,29, benzinde 0,61, LPG’de 0,78 TL/LT zam yapıldı.

ANKA Haber Ajansı’na konuşan Ankaralı bir yurttaş zamlar için “Vatandaştan alıyorlar, geri veriyorlar, geri alıyorlar, dalga geçiyorlar” dedi.

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