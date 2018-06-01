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Vatandaşa 'Uzaya köprü projesi' sorulursa...

01 Haziran 2018 16:10

Geçtiğimiz gün Enerji Bakanı Albayrak'ın "Birileri konuşuyor. Birileri de yapıyor. Türkiye'de Ak Parti olarak biz hep yapan tarafında olduk. Geçenlerde seçmen vatandaşlarımızla konuşurken, biri dedi ki, 'Vala Ak Parti'ye o kadar güveniyoruz ki Sayın Bakanım, Cumhurbaşkanımız çıksa, şuradan Ay'a kadar 4 şeritli yol yapacağım derse, Vallahi inanırız'. Yani Ak Parti çıtayı öyle bir noktaya koydu ki, icraat ve hayata geçirme noktasında böyle bir teveccühe mahsar olmuş" sözleri üzerine Şakşak TV adlı kanalın yaklaşık 2 yıl önce "Uzaya köprü" projesini sorduğu sokak röportajı tekrar gündeme geldi. Birbirinden ilginç yanıtların verildiği röportajda "Erdoğan'ın tüm projelerini destekliyoruz", "Yapılan bütün şeyler vatanımız, milletimiz içindir", "Yolun olmadığı yerde medeniyet olmaz" gibi yorumlar dikkat çekti.

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Vatandaşuzaya köprü projesiŞakşak TVsokak röportajı

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