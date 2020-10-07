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Vatandaşa 'Dezenfektanlı bileklik' dağıtıldı; "25 kez sıkılıyor, 1 gün kullanılıyor"

Tuzla Belediyesi, ‘dezenfektanlı bileklik’ dağıttı

07 Ekim 2020 13:25

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle uygulanan maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine bir yenisi daha eklendi. Tuzla Belediyesi, ‘dezenfektanlı bileklik’ dağıttı.

Bileklik hakkında bilgi veren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, saat gibi kola takılan ve pratik kullanımı olan üründen ilk başta 5 bin adet dağıtılacağını önceliklerinin ise toplu taşımayı kullanan, yüz yüze daha çok vakit geçiren çalışan insanlar olduğunu söyledi. İlçenin en işlek caddesinde dolaşarak vatandaşlara bilekliği anlatan Dr. Yazıcı, maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu.

Dr. Yazıcı, “Maskenin, mesafenin, dezenfektan kullanmanın önemini her defasında vurguladık. Her yerde dezenfektan kullanma imkanı olmuyor, bazen 100 kişinin dokunduğu dezenfektan kutusuna temas ediyoruz, risk artıyor. Daha pratik önlem almak istedik. Yanımızda dezenfektan taşımalıyız” diye konuştu.

“Saat gibi kola takılıyor"

Gün içerisinde fazlaca ellerin yüze gittiğini belirten Dr. Yazıcı, “Bugün Tuzla’da dezenfektanlı bileklikleri dağıttık. Ürünü kolunuza saat gibi takıyorsunuz, içerisine dezenfektan konuluyor. Böylece sürekli yanınızda dezenfektan olmuş oluyor. İnsanlar günde 20-30 kez ellerini yüzüne götürüyor. Herhangi bir yerden almış olduğu virüsü kendisine bulaştırabilir, başkalarına yayabilir. Ama yanınızda sürekli dezenfektan taşırsanız ellerinizi anında dezenfekte edebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

25 kez sıkılıyor, 1 gün kullanılıyor

Dr. Yazıcı şöyle devam etti;

"Tam doldurmada 1 gün kullanılıyor, 20-25 kez sıkabilir. Ürünün yanında verdiğimiz dezenfektan biterse kendisi de doldurabilir. Dağıtabildiğimiz kadarıyla ücretsiz dağıtacağız. Şu anda 5 bin kadar dağıtacağız. Ürünün dağıtımı sadece Tuzla’da yapılıyor ama yayılacağını düşünüyorum. Vatandaşa, inovatif ve akılcı bir çözüm sunduk. Kovid-19 salgını zincirini kırmaya çalışıyoruz. Öğreterek, maske, mesafe ve dezenfektanın önemini anlatarak bilekliği dağıtıyoruz. Dağıtımda, gün içinde sürekli dışarıda olan çalışan kesime öncelik vermeyi hedefliyoruz"

 

 

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