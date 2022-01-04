DİSK’e bağlı Emekli Sen’in emekli maaşlarına yapılacak zammı protesto etmek için Edirne’de yaptığı basın açıklaması sırasında yoldan geçen ve geçimini çöpten atık toplayarak sağlayan 54 yaşında bir vatandaş, "Yılbaşında çöpün içinden aldığım mandalina ile ekmek yedim" dedi.

Geçimini 16 yıldır çöpten atık toplayarak sağlayan 4 çocuk annesi bir kadın, yeni yıla çöpten topladığı mandalinalarla girdiğini belirterek, “Yılbaşında çöpün içinden aldığım mandalina ile ekmek yemediysem Allah çoluk çocuğumun gırtlağına kanser versin” diye konuştu.

Hiçbir sosyal güvencesi olmadığını, günde 35-40 TL para kazanabilmek için çöpten atık topladığını belirten vatandaş, şöyle konuştu:

"Dışarıdan gelenlere eyvallah, halkına yallah"

“35-40 lira alıyorum, kaç yaşında kadınım. Emeklilik yok. Kiraya mı, elektriğe mi, suya mı vereyim? Bana ‘Sakat mısın, al kendine rapor’ diyorlar. Kendimi iki defa arabanın altına attım, komşuya sorabilirsiniz. Bir kere intihar ettim, haberiniz var mı? Fakülteye de sorabilirsiniz. Neden? Kol kanat geren yok. Hani bu devlet? Fakirleri kim yönetiyor? Dışarıdan gelenlere eyvallah, halkına yallah. Günah.”

Yeni yıla çöp toplayarak girdiğini ve çöpten bulduğu mandalinaları alarak evine götürdüğünü ve ekmekle yediğini anlatan vatandaş, şunları söyledi:

“Allah belamı versin kuruş para yok. Ben çöpten aldığım mandalinalarla ekmek yedim. Bunu görmüyor. Halkını görse ya. Derdini de anlatamıyorsun. Ne sosyal yardımlaşmaya anlatabiliyorsun ne vakıflara anlatabiliyorsun, hiçbir şeye anlatamıyorsun. Bu yaştan sonra çöpe... Yılbaşında çöpün içinden aldığım mandalina ile ekmek yemediysem Allah çoluk çocuğumun gırtlağına kanser versin. İki tane çocuğum var. 17 yaşında, çocuğun psikolojisi bozuk, okula gidemiyor. Kızımı zoraki gönderiyorum. Nasıl okutacağım, anlatamıyorum derdimi. Yağ alamadım. Soğan alacaktım, patates alacaktım… İlaç alamadım, astım hastasıyım."

Kaynak: ANKA