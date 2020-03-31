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Çinli turiste 'potansiyel hasta' muamelesi

31 Mart 2020 11:05

Erzurum'dan Kars'a gelen Çinli turist, kenti gezdiği sırada vatandaşlar tarafından 112'ye bildirildi. Bulunduğu yere koruyucu giysilerle gelen sağlık ekipleri ve polisi gören Çinli turistin şaşkınlığı tavırlarına yansırken, sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilerek gözetim altına alındı. 

Kars'ın en işlek caddelerinden biri olan Fiakbey Caddesi’nde, Çinli turisti gören vatandaşlar sağlık ekipleri ile polisi aradı. Çinli turistin bulunduğu yere gelen özel kıyafetli Acil Sağlık ve UMKE ekipleri ile polis, turisti ikna ederek kendisine eldiven ve maske verdi. 

Çinli turisti ambulansa binmesi için ikna eden sağlık ekipleri, eşyalarını da bir poşete koyarak turisti Harakani Devlet Hastanesine götürdü. Olay karşısında şaşkınlığı görüntülere yansıyan Çinli, hastanede gözetim altına alındı.

 

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koronavirüskarstaki çinli turistcovid 19Fiakbey Caddesi

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