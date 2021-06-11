Vatandaş şikâyet etti, Erdoğan belediye başkanını kolundan tutup yanına çekti: Sözünü tutmazsa oturma eylemi yapın, ben de geleceğim

İstanbul Üsküdar'da cami açılışına katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , vatandaşların kentsel dönüşümle ilgili şikâyetleri üzerine Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen 'i kolundan tutup yanına çekerek "Eğer bu söz yerine gelmezse, Üsküdar Belediyesi'nin önüne gidip oturma eylemi yapın. Ben de sizin yanınıza geleceğim" dedi.

Erdoğan, Üsküdar'da Şehriban Hatun Camii'nin açılış törenine katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, sözlerinin sonunda vatandaşlara seslenerek kentsel dönüşüm projesine destek vermelerini istedi.

"Sayın Cumhurbaşkanım aynı sözleri bize vermiyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bütün Burhaniye mahallesi sakinlerinden özellikle bir ricada bulunacağım. Diyorum ki buradaki tüm konutların, yolların bir anca önce sıkıntılardan kurtulması için kentsel dönüşüm noktasında belediyemize, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza yardımcı olun. Bir an önce buralardaki dönüşümü yapalım" sözlerine vatandaşlardan birisi "Sayın Cumhurbaşkanım, Kirazlıtepe'de verilen sözleri burada vermiyorlar" şeklinde yanıt verdi.

Belediye başkanı Türkmen'den söz aldı

O anlarda diğer vatandaşlardan da yükselen seslere kulak veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kirazlıtepe'de kentsel dönüşüm projesi için verilen sözlerin o mahallede verilmediğini öğrendi. Erdoğan, "Hiç endişe etmeyin, her şey aynı olacak. Cumhurbaşkanı olarak ben burada söz veriyorum, tamamen aynı şartlar geçerli olacak" ifadelerini kullandı.

Sonrasında Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i kolundan tutup yanına çıkararak "Hilmi Bey bakın ne diyorlar?" diyerek mikrofonu uzatan Erdoğan, aynı sözü belediye başkanından da aldı.

"Söz yerine getirilmezse belediye önünde oturma eylemi yapın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak vatandaşlara dönerek, "Eğer bu söz yerine gelmezse, Üsküdar Belediyesi'nin önüne gidip oturma eylemi yapın. Ben de sizin yanınıza geleceğim" dedi.