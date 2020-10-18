T24 LogoT24 Logo
Haberler

Vatandaş, Muharrem İnce'ye o sözleri söyledi, gitti: AKP'nin yaptıklarını yapacaksanız...

“Siyasete gelip AKP'nin yaptıklarını yapacaksanız, bu milletin hakkı size haram olsun”

18 Ekim 2020 11:12

'Bin Günde Memleket Hareketi' kapsamında Yozgat’a giden Muharrem İnce ile bir vatandaş arasında ilginç diyalog... 

ETİKETLER

vatandaşmuharremincemuharrem inceBin Günde Memleket Hareketiyozgat

Diğer Videolar

Kafe ve bar çalışanlarından sessiz eylem: "Sermayeye teşvik, halka açlık"

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Aralık 2020

Maden ocağı istemeyen köylülere 'cahil' diyen maden ocağı sahibi: O kelimeyi konuyu bilmeyen anlamında kullandım

Ukrayna’daki karantina protestoları 4. gününde

305 metrelik fabrika bacasının yıkılma anı; yere düşme süresi 10 saniyeyi geçti

Sazlıdere Barajı'nda korkutan görüntü, su seviyesi yüzde 5’e düştü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Tezgahına el konulan 9 yaşındaki çocuk anlattı: Boğazımı sıkıp "Devleti...

Ali Babacan'la konuşan esnaftan 'Lucifer' dizisi benzetmesi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Bağcılar'da bir bölge 'riskli alan' ilan edildi...

Sağlık Bakanı Koca açıkladı; aşılama çalışmaları nasıl olacak: İşte dört...

Türkiye'de temsilci bulundurmayan sosyal medya platformlarına ikinci ceza: 30'ar milyon...

93 kilo veren oyuncu Pelin Öztekin: "Kiloluyken şans vermediniz, şimdi...

Sağlık Bakanı Koca, Çin aşısıyla ilgili soruları yanıtladı; neden tercih...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Tezgahına el konulan 9 yaşındaki çocuk anlattı: Boğazımı sıkıp "Devleti...

Ali Babacan'la konuşan esnaftan 'Lucifer' dizisi benzetmesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24