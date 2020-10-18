Vatandaş, Muharrem İnce'ye o sözleri söyledi, gitti: AKP'nin yaptıklarını yapacaksanız...

İnce'nin yanına gelerek başarı dilekleri ileten bir yurttaş, “Siyasete gelip AKP'nin yaptıklarını yapacaksanız bu milletin hakkı size haram olsun” diye konuştu. İnce ise yurttaşa, “Doğru söylüyorsun ben de sana katılıyorum” diyerek cevap verdi.

Yuttaşlarla temaslarını sürdüren İnce, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Basının ve Yargı'nın bağımsız olmadığını söyleyen İnce, “İktidar muhalefetten, muhalefet de iktidardan memnun. Biz hiçbirinden memnun değiliz” ifadelerini kullandı.

Türkiye'de Yargı'nın ve basının bağımsız olmadığını ifade eden İnce şöyle devam etti:

"Türkiye'nin yargısı bağımsız değil, Türkiye'de basın tarafsız değil. Türkiye'de en kötü olan iki kurum biri yargı diğeri basındır. Basının yüzde 90'ı iktidarın tekelinde onu eleştiremiyor.

Muhalefetin desteklediği kanal da bizi veremez, korkuyor, genel merkez parasını kesiyor. İktidar basını da bizi vermiyor. Yani bu iktidar bu muhalefetten, bu muhalefet de bu iktidardan memnun.

Biz hiçbirinden memnun değiliz. Biz bu ülkeye üçüncü bir seçenek, üçüncü bir yol öneriyoruz. Hatta basına şunu söyleyeyim. Söylediğim sözleri öyle bir çarpıtıyor ki. Ya da hiç vermiyorlar, görmemezlikten geliyor.

Umurumuzda değil. İster görsünler ister görmesinler. Biz onların çok tirajının çok üzerinde, para değil emek harcayarak milyonlarca insanla göz teması kuracağız, selamlaşacağız, dertlerini dinleyeceğiz. Hiç üşenmeden…"