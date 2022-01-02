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Vatandaş 'kırsal mahalleye dönmek istiyoruz' dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan Vali'yi aradı

Sarıyer'deki bir kıraathanede vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, çay içip sohbet etti

02 Ocak 2022 14:13

İstanbul Sarıyer'deki bir kıraathanede vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir vatandaş sohbet sırasında 'kırsal mahalleye dönmek' istediklerini belirtti. Bunun üzerine Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı telefonla arayarak konuyla ilgilenilmesini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyer’e bağlı Kısırkaya Mahallesi'nin AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatem Kurt’u evinde ziyaret ettikten sonra Gümüşdere Mahallesi’ndeki bir kıraathanede vatandaşlarla bir araya gelip çay içti. Bir vatandaşın sohbet sırasında kırsal mahalleye dönmek istediklerini dile getirince Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı telefonla arayarak konuyla ilgilenilmesini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan'kırsal mahalleye dönmek' istedilerAli Yerlikayaİstanbul Valisi

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