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Vatandaş isyan etti: Kimine 5 yerden maaş, benim çocuğum delik deşik ayakkabı giyiyor, 2 senedir kan kusuyorum

"3 tane çocuğum var, yetimim var"

17 Mart 2022 13:53

Bir vatandaş, Aydın Nazilli'yi ziyaret eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yaşadığı geçim sıkıntısından bahsederken, "Kimilerine 5 yerden maaş gidiyor, benim çocuğum delik deşik ayakkabı giyiyor" dedi.

Akşener'in mikrofon uzattığı kadın, "Kimine 5 yerden maaş gidiyor, benim çocuğum delik deşik ayakkabı giyiyor, ben harçlık veremiyorum çocuğuma. 2 senedir kan kusuyorum. Sabaha kadar konuşuyorum. Kendi kendime delirdim. 3 tane çocuğum var, yetimim var. Eşime söz verildi, dilekçe yapıldı, ölüm aylığı için 6-7 ay bizden maaş yatırmamızı istediler. Yaptık, prim ödedik. Ondan sonra bize tekmeyi attılar. Sabaha kadar konuşuyorum, aklımı yitirdim artık. Çare, çare, çare." dedi. 

Akşener videoyu sosyal medya hesabından, "Bir yanda yan gelip yatarak 5 maaş olan danışmanlar, 11 maaş alan müdürler, Diğer yanda; Çocuğunu besleyip büyütmek için, ayağına bir çift ayakkabı almak için uykuları kaçan anneler var. İşte iktidarın kurduğu düzen; böyle adaletsiz, böyle vicdansız bir düzen. Yazıklar olsun!" notuyla paylaştı. 

Akşenerkadınisyan

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