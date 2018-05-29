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Vatandaş hayat pahalılığını sordu; CHP Sözcüsü Tezcan 24 Haziran'ı işaret etti

29 Mayıs 2018 16:49

Memleketi Aydın'da seçim çalışmalarını sürdüren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'yla birlikte Efeler'deki salı pazarına da gitti. Alışveriş yapan bir vatandaşın hayat pahalılığına dem vurarak, “Bunun nasıl önüne geçeceksiniz” diye sorması üzerine Tezcan şunları söyledi: "24 Haziran'da sandığa gideceksiniz, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Millet İttifakı'na oy vereceksiniz. İnşallah bu pahalılık bitecek. Artık memlekette üretmeden tüketmeye alıştık, sosyal devleti kuracağız. Bunun sebebi olanlar bunu çözemez. Siz bu yetkiyi onların elinden alacaksınız!”

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