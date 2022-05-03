Vatandaş geçnemediği için isyan etti; CHP'li Başarır gözleri dola dola dinledi

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın vatandaş ziyaretleri sırasında, köyden topladığı otları satan vatandaş "geçinemiyorum" diyerek isyan etti. Başarır'ın gözleri dolarak dinlediği vatandaş, "Aç durumdayız. Bu hale gelen biz ne olacağız, ne yapacağız. Kime vereceğiz oyumuzu? Ben oruç tutuyorum. Evime gidiyorum yemek pişiremiyorum. Ne yapmam lazım? Oğlum var işsiz. Yeter şuramıza geldi" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, vatandaşların derlerini dinledi. Esnafları, pazar yerlerini dolaşarak halkın derdini dinleyen Başarır'a vatandaşalar geçim derdidini anlattı.

"Yeter şuramıza geldi"

"Köyden alıp, getiriyoruz, satıyoruz. Ekmeğimizi kazanıyoruz; çayımızı, şekerimizi alıyoruz. Vatandaş değiliz. Aç durumdayız. Bu hale gelen biz ne olacağız, ne yapacağız. Kime vereceğiz oyumuzu? Ben oruç tutuyorum. Evime gidiyorum yemek pişiremiyorum. Ne yapmam lazım abi? Beni bu dereceye koydular. Oğlum var işsiz. Torunum okuyor ama ilerisine doğru okuyacak durumu yok. Arkadaşaların, onun, bunun fitrelerini biriktiriyorum. Çoluğumu çocuğumu doyuruyorum. Cuma pazarına geliyorum, ekmek de yapıp satıyorum. Başka bir çarem yok. Çalışan değilim, yevmiyeci değilim. Unu pahalı alıyorum. Abi yeter şuramıza geldi" diyerek isyan etti.

Başarır ise vatandaşa, ellerini öperek "bunlarda emek var, oruçlu oruçlu ağlama" diyerek telkin verdi.