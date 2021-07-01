Vatandaş: Cumhurbaşkanı’nı yine sevgiyle anıyorum ama ben onun üvey evladı değilim

Kocaeli'nde esnafı ziyaret edip yurttaşın sorunlarını dinleyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e bir vatandaş, "Ne yapayım mecburum. Et aldığım yok. Hiç et almadım evime, onu yanlış anlamayın. Devlet aynı devlet. Baştakilere kızgınım. Cumhurbaşkanı’nı yine sevgiyle anıyorum. Ama ben onun üvey evladı değilim" sözleriyle dert yandı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kocaeli'de Gebze, Körfez, Saraylı ve Karamürsel ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Saraylı ilçesinde bir köy kahvesinde ikram edilen böreği yiyen Akşener, yurttaşlarla sohbet etti. Akşener’e yöresel yemeni hediye edildi.

Akşener ve yurttaşlar arasındaki diyaloglar şöyle:

"Kredi borcumuz var bu dönemi öyle atlattık"

Akşener: İşler nasıl?

Esnaf: Biraz daha farklı işlerle uğraştığımız için atlattık diyelim.

Akşener: Çok şikayet ediyor sizin sektör, bu zincir marketlerden.

Esnaf: En önemlisi o. Sadece bizim sektör değil, her şeyi sattıklarından dolayı herkes etkileniyor.

Akşener: Ama en fazla sizin.

Esnaf: Onlar 15-20 gün satış yapıyorlar. Biz 12 ay boyunca bunu satıyoruz.

Akşener: Siz önceden alışveriş yapıp sonra ödüyormuşsunuz.

Esnaf: Biz ikinci, üçüncü aylarda satışımızı yapıyoruz. Dokuzuncu aya hazırlığımızı yapıyoruz.

Akşener: Okullarından açılmamasından çok şikayet vardı.

Esnaf: Evet çünkü bizim ödemelerimiz 9,10,11...

Akşener: Kredi borcunuz var mı?

Esnaf: Kredi borcumuz var. Bu dönemi öyle atlattık.

"Bir milyar alıyorum, hiç et almadım evime"

Yurttaş: Malül emekli eşim benim, ondan aylık alıyorum, 2 milyar (2 bin TL). Bir milyar (bin TL) kira veriyorum. Dul ve yetimlere ayrı zam olmasını istiyorum.

Akşener: Nasıl geçiniyorsunuz bir milyar lira (bin TL) ile?

Yurttaş: Ne yapayım mecburum. Et aldığım yok. Hiç et almadım evime, onu yanlış anlamayın.

Akşener: Kime kızgınsın?

Yurttaş: Baştakilere kızgınım. Sayın Cumhurbaşkanı’nı yine sevgiyle anıyorum.

Akşener: Tabii tabii.

Yurttaş: Ama ben onun üvey evladı değilim.

"Zamlar belimizi büküyor"

Akşener: Burası kira mı?

Esnaf: Kendimizden biraz fedakarlık yapıyoruz.

Akşener: Üç aile mi geçiniyor buradan?

Esnaf: Evet.

Akşener: Nasıl geçiniyor?

Esnaf: İmkanları zorluyoruz. Hayat şartları çok zor. Zamlar falan belimizi büküyor.

Akşener: Siz diyeceksiniz ki 'Hadi oradan'

Körfez ilçesindeki esnaf ziyareti sonrası yurttaşa seslenen Akşener, Kanal İstanbul üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüklendi. Akşener, şöyle konuştu:

"Kanal İstanbul’la ilgili söylediğimiz sözlerden sonra dedi ki; ‘Sizden söke söke alırlar’. Bir fotoğraf göndermiş arkadaşımız; Atatürk’ün fotoğrafı, 100 yıl önce diyor ki; ‘Geldikleri gibi giderler.’ Yanına 100 yıl sonra Sayın Erdoğan’ın fotoğrafı; Cumhurbaşkanı, ‘Sizden söke söke alırlar.’ Sizden söke söke alırlarmış. Şimdi siz diyeceksiniz ki; ‘Hadi oradan’. Parayı kendi keyfine, kendi nefsine, vatandaşın refahına değil, kendi nefsine harcayan borcu kendisi öder. Eğer ısrar edersen sen ödeyeceksin.

Bir tarafta ‘Geldikleri gibi giderler’ diyen onların beğenmediği Gazi Mustafa Kemal Atatürk, öbür tarafta ‘Söke söke alırlar’ diyen bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı. Yazıklar olsun. Halbuki ‘Önce benim canımı almaları gerekir’ demesi lazımdı. Ama bir şey daha söyledi; kanaat etmiş abi gideceğine, diyor ki ‘Sizden alırlar’. Yani biz yolcuyuz sizden alırlar."