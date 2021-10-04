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Vatandaş, Babacan’a dert yandı: Konuşmak istediğimizde ya terörist ya o, ya bu oluyoruz

Babacan, İstanbul’da vatandaşla buluştu

04 Ekim 2021 15:46

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul’da vatandaşla buluştu. Bir vatandaş Babacan'a “Bizim konuşabileceğimiz hiçbir yer yok. Konuşmak istediğimizde ya terörist ya o, ya bu oluyoruz. Düşünce suçluluğu sizde de olacak mı?’’ diye sordu. Babacan, “Ülkemizde ekonomi başta olmak üzere birçok problem var, ancak çözüm özgürlüklerle başlıyor. Şu an da sorunların üstü kapatılıyor, sorunları konuşmak yasaklanıyor, sorunları dillendirenlerle ilgili birçok yaptırım var ancak biz bunun için DEVA Partisi’ni kurduk” şeklinde karşılık verdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul'da vatandaşlarla bir araya geldi. Bir vatandaş, düşüncelerini özgürce ifade edemediğinden yakınarak, “Bizim konuşabileceğimiz hiçbir yer yok. Konuşmak istediğimizde ya terörist ya o, ya bu oluyoruz. Düşünce suçluluğu sizde de olacak mı?” sorusunu sordu.

Babacan, “Parti programımızın birinci sayfası birinci bölümü özgürlüklerle başlıyor. İfade özgürlüğü. Ülkemizde ekonomi başta olmak üzere birçok problem var, ancak çözüm özgürlüklerle başlıyor. Çünkü problemleri konuşamazsak, sorunları konuşmak yasaklanırsa çözemeyiz. Hastalığı teşhis edeceğiz ki tedavi edelim. Şu an da sorunların üstü kapatılıyor, sorunları konuşmak yasaklanıyor, sorunları dillendirenlerle ilgili birçok yaptırım var ancak biz bunun için DEVA Partisi'ni kurduk. Özgürce konuşalım, korkmayalım diye yola çıktık” dedi.

“Eleştiriye çok açığız"

Vatandaşın “Fikir ayrılıkları yaşarsak sizi eleştirebilir miyiz?” sorusuna ise Babacan, “Biz eleştiriye çok açığız” şeklinde yanıt verdi.

 
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