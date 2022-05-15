Vatandaş, 10 liraya peynirsiz boş tost yiyor!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, esnaf ziyaretlerindeki diyalogları paylaşırken, elektrik ve peynir maliyetlerindeki artış nedeniyle vatandaşın, "10 liraya, ısıtılmış ekmekte peynirsiz boş tost" yediğini söyledi.

Gürsel Tekin, ‘Öteki İstanbul’ ziyaretler kapsamında, Eyüp’te bulunan Avas Sanayi Sitesi’nin esnafıyla bugün bir araya geldi. Ziyarette vatandaşların ve esnafın sorunlarını dinleyen Tekin'e pahalılıktan yakınan vatandaş "Tost bile yiyemiyoruz. Bir tost 25 lira. Boş tost yiyoruz. Bir tost 25 TL olur mu? Hani kuru ekmeği basıyor ya makineye, içine bir şey koymuyor, ekmeği basıyor makineye. Kuru ekmeği makineye basıyor, elektrik harcanıyor, bir de ekmek parası karşılığı 10 lira alıyor. Tostçu bizi seviyor, devamlı müşterisiyiz, o yüzden bize salça sürüyor. Kimse inanmıyor buna değil mi?" dedi.

Bu sözler üzerine Tekin işletme sahibine “Nasıl oluyor peynirsiz tost” diye sordu. İşletme sahibi de “Hayat öyle bir şey olmuş ki Gürsel Abi, bir kilo kaşar 100 lira olur mu” karşılığını verdi.

Tekin'de “Markette 160 lira, yine 100 liraya ucuz buluyorsun. Yani tosta salça sürün salça ile… Hayaldi gerçek oldu, neler görüyoruz. Eskiden tost isterdiniz; en pratik, en ucuz temel gıda maddesidir. Şimdi insanlar geliyor, tost istiyor, karnını doyuracak, onu peynirsiz istiyor, çünkü peynirlisi 25 lira olunca öbürü 12,5 lira, peynirsiz olanı yemek zorunda kalıyor. Türkiye’yi ne hale getirdiniz” ifadelerini kullandı.