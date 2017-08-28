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Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker 1 ay önce kendisine mezar yeri satın almış

28 Ağustos 2017 19:06

Vatan Şaşmaz'ı öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Cenazeyi alanlar arasında bulunan yeğen Gürbüz Acar, "Ne diyebilirim. 1 ay önce mezar yeri yaptırmış. Öleceğim demiş. Ben 2 senedir görmüyordum. Kuzenim anlatıyor, oradalarmış. Allah ile onların arasındaki bir şey. Sadece onu çok sevdiğini, evini satacağını her yerde onu gördüğünü söylüyordu." diye konuştu. Filiz Aker'in cenazesinin Cuma günü kaldırılacağı Avrupa'da yaşayan kardeşinin İstanbul'a gelmesinin beklendiği öğrenildi.

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