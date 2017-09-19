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Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Okuyan: Tayyip Erdoğan'ı yedirtmem!

19 Eylül 2017 18:08

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın programına konuk olan eski Çalışma Bakanı ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan, "Tayyip Erdoğan PKK ve FETÖ ile mücadele ediyor" derken FETÖ ve PKK'nın güçlenmesinde AK Parti'nin sorumluluğunun olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, hem uluslararası hem de Türkiye'deki terörle mücadelesinde Vatan Partisi'nin çizgisine geldiğini iddia eden Okuyan, Batı güçlerinin Erdoğan'ı devirmek için harekete geçtiklerini savundu. Okuyan, Erdoğan'ı devirmek isteyen dış güçlere karşı, "AKP'yi oradan indirmek, 15 sene içerisinde Türkiye'ye yapılan tahribatın yargı önünde hesabını sormak benim görevim, muhalefetin görevi ama sen oradan Türkiye'yi boğmak için yeni bir plan hazırlıyorsan, ben sana Tayyip Erdoğan'ı yedirtmem" ifadesini kullandı.

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Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Okuyan: Tayyip Erdoğan&#39;ı yedirtmem!

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