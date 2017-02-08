Varlık Fonu “Jöleden aldığı güçle” denetimlere başladı!

Gezi Eylemleri sırasında yayımlanan videosuyla fenomen olan genç bu sefer Varlık Fonu çalışan oldu ve Ziraat Bankası’nı teftişe gitti. Ziraat Bankası, PTT, BİST ve BOTAŞ’ın da içinde olduğu kamu varlıklarının Varlık Fonu’na devredilmesine tepkiler sürüyor. Gezi Eylemi sırasında yayımlanan videosuyla fenomen olan genç bu sefer yakasına ‘Varlık Fonu’ yazısını astı ve Ziraat Bankası’nın yolunu tuttu. Kendisini Varlık Fonu çalışanı olarak tanıtan genç banka müdürüne “Varlık Fonu’ndan geldim. Buraya denetleyeceğim. Yiğit Bulut’un yakınıyım” dedi. Banka Müdürü’nün “Burası halkın” demesi üzerine genç “Burası eskiden halkındı. Varlık Fonu’na verildi. Bu şubeyi de bana verdiler” ifadelerini kullandı. Videonun sonlarında gencin kullandığı “Jöleden aldığım güçle” ifadeleri izleyenleri gülümsetti.