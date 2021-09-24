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Vapurdan denize atladı, son anda kurtarıldı

Denize atlayan Nedim Y. havanın soğuk olması nedeniyle hipotermi geçirdi

24 Eylül 2021 10:35

Beşiktaş iskelesinden Adalar'a hareket eden vapurdan denize atlayan kişi, soğuk hava nedeniyle hipotermi geçirdi.

Durumu gören vapur görevlileri halatları çözerek denize atlayan kişiye fırlattı. Denize atlayan Nedim Y. , halata tutunarak hayatta kaldı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Beşiktaş’ta bulunan şehir hatları iskelesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beşiktaş-Adalar vapuruna binen Nedim Y., vapur iskeleden 10 metre uzaklaştıktan sonra bir anda denize atlayarak intihar girişiminde bulundu. Denize atlayan Nedim Y. havanın soğuk olması nedeniyle hipotermi geçirdi.  Nedim Y. tutunduğu halat sayesinde hayatta kaldı.

İskelede bulunan vatandaşlar arasındaki bir sağlık çalışanı, Nedim Y.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Nedim Y. daha sonra sağlık ekiplerinin gelmesi ile hastaneye kaldırıldı.

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