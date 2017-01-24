Vapurda 'Hayır' şarkısına gözaltıyı yolcular engelledi!

23 Ocak’ta İstanbul'un Beşiktaş-Kadıköy vapur hattında, üniversiteli gençler anayasa değişikliği için gidilecek referandum sürecine 'Hayır' çağrısı yapmak için şarkı söyledi. Şarkı vapurdakiler tarafından alkışlarla desteklenirken o sırada gelen vapur güvenliği üniversitelileri engellemeye çalıştı. Vapurdaki sorumlu kişi üniversitelileri, "Başkanlığa hayır de" şarkısının "Cumhurbaşkanına hakaret" içerdiği iddiasıyla polise şikayet etti. Yolcular ise, "Biz rahatsız olmadık bırakın gençleri" diyerek tepki gösterdi.