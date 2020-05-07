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Vanlı besici koyun sürüsünü şehir merkezinden geçirdi; para cezası kesildi

07 Mayıs 2020 15:29

Van şehir merkezinin en işlek caddelerinden geçen koyun sürüsü şaşırtırken, koyun sürüsünü geçirerek kuralları ihlal eden sürü sahibine ise toplam 288 lira idari para cezası kesildi. 

Van’da dün gece saatlerinde kentin en işlek caddesinden geçen koyun sürüsü geçti.

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle dün gece saatlerinden itibaren kontrollü olarak yaya ve araç trafiğine açılan kentin en işlek caddeleri olan Cumhuriyet ve Maraş caddelerinde yaşanan olay görenleri şaşırttı. 

Caddelerin trafiğe açılmasının ilk dakikalarında Vanlı besici, koyunlarının geçişi için kentin en işlek caddesini seçti. 

Olayı gören ekipler harekete geçti 

İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri, küçükbaş hayvanların sahibi Nedim Yiğiter isimli şahsa, izinsiz hayvan sürüsünü şehir merkezine sokması ve çevreyi kirletmesinden dolayı idari işlem için tespit tutanağı tuttu. 

288 TL idari para cezası uygulandı 

Yiğiter’e ayrıca Karayolları Trafik Kanunun 46/3 Maddesine göre “Hayvanları karayolları üzerinde trafiği engellemeyecek şekilde sürmek” gerekçesiyle 288 TL idari para cezası uygulandı. 

Kaynak: İHA

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