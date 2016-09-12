Van'da bombalı araçla terör saldırısı

Van'ın Beşyol mevkiinde PKK'nın gerçekleştirdiği bombalı araçlı saldırıda 3'ü ağır 48 kişi yaralandı. Patlamanın olduğu noktanın valilik binasına 200 metre uzaklıkta olduğu öğrenildi. Saldırıda yaralananlardan 2'sinin polis olduğu belirtildi. Van Emniyet Müdürü Suat Ekici, terör saldırısına ilişkin, "AK Parti İl Binası önündeki polis noktasına bomba yüklü minibüsle saldırı düzenlendi. Saldırıda 3'ü ağır 48 kişi yaralandı" dedi. AKP Van Milletvekili Beşir Atalay, "Beşyol kavşağı önemli bir merkezdir. Demokrasi nöbetleri de orada yapılmıştır. Orada bir bomba yüklü araç, getiriliyor park ediliyor ve o patlatılıyor" diye konuştu.