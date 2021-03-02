Hayvanseverler tepkili; Van’ın Erciş ilçesinde sokak köpeklerine ne oluyor?

Van'ın Erciş ilçesinde hayvanseverler, sokak köpeklerinin çöplük alana atıldıklarını, burada beslenmeleri için onlara verilen yiyecekler de yetersiz olduğu için çöpten beslendiklerini ve hepsinin perişan halde olduklarını iddia ettiler. Hem hayvanseverlerle hem de Erciş Belediyesi Veteriner Hekimi İhsan Nuri Çiftçi konuştuk. Çiftçi, sokak köpeklerinin soğuk havada çöpten yemek yeme görüntüleriyle ilgili "Yakın köylerden gelip o çöplük alanda gıda ihtiyaçlarını karşılıyorlar" dedi.

Van'ın Erciş ilçesinde hayvanseverler tepkili, sokak köpeklerinin çöplük alana atıldıklarını, burada beslenmeleri için onlara verilen yiyecekler de yetersiz olduğunu söylüyorlar. T24'e konuşan ve ismini vermek istemeyen Ercişli bir hayvansever, sokak köpeklerinin Erciş'in soğuk bir yer olmasına rağmen çöplük alana atıldıklarını ve beslenmeleri ile bakımlarının yetersiz olduğunu söyledi.

"Köpek, donarak ölen yavrularının başından 5 gündür ayrılmıyor" başlıklı haberdeki anne köpek ortada yok iddiası

Hayvansever, DHA'nın 1 Şubat tarihli, ülke çapında gündem olan "Köpek, donarak ölen yavrularının başından 5 gündür ayrılmıyor" başlıklı haberindeki anne köpeğin de ortadan kaybolduğunu öne sürdü ve şunları söyledi:

"Kaybolduğu zaman ben de İstanbul'daydım. İstanbul'a gittiğim gün eve gelmişler. Babam yaşlı, korkmuş. Adamlardan özür dilemiş. Bir zabıta memuru vardı. Bana 'sen bizim belediyemizden ne istiyorsun. Senin sıkıntın ne?' dedi. Ben 'Ben hayvanı orada görmüşüm. Ekiplere haber etmişim. Gelip götüreceklerdi. Götürmemişler. Haber yapıldıktan üç gün sonra görüyorsun, neden götürmüyorsun? Senin görevin bu' dedim. Köpek ortada yok, nasıl oldu anlamadık. Mahallede yok."

"Öyle bir köpek yoktu zaten"

T24'e konuşan Belediye Veteriner Hekimi İhsan Nuri Çiftçi de "Köpek, donarak ölen yavrularının başından 5 gündür ayrılmıyor" başlıklı haberdeki anne köpeğin ortadan kaybolması iddiasıyla ilgili sorumuza "Öyle bir köpek yoktu. Bizde ihbar hattı var. Zaten ihbar olsaydı hemen gidiyoruz. Bize onunla ilgili onunla ilgili bir ihbar yoktu. Biz basından öğrendik ve zaten gittiğimiz de öyle bir köpek yoktu" yanıtını verdi.

Hayvanseverler: Barınma alanlarında besleme noktaları yok

Yine ismini vermek istemeyen başka bir hayvansever ise "Sürekli şikayet edildikleri için köpekler toplatılıyor. Küpeli köpekler dahil birçoğu çöplüğe atıldı. Yine orada da çoğu kısır olmadığı için doğan canların hepsi ölüyor. Hayvanlar için şehirde ve barınma alanlarında besleme noktaları yok. Oraya hayvanları terk edip edip çöplükteki popülasyonu çok arttırmışlar ve yüzlerce köpek çöple besleniyor. Bir fotoğrafta göründüğü gibi bebek maması yiyor. Bıraktığımız mamalar bir iki gün doyuracak sonra aynı çile devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Rutin olarak günlük mama bırakılıyor"

Sokak köpeklerinin beslenmesinin yetersiz olduğu yönündeki iddialara da yanıt veren Çiftçi, "Zaten orada belediyenin beslenme odakları var. Devamlı mama ve su bırakıyoruz. Rutin olarak günlük bırakılıyor. 'Ayda bir yiyecek bırakılıyor' şeklindeki iddialar asılsızdır. Belli yerlerimiz var, oralara bırakıyoruz, her yere değil" diye konuştu.

"Yakın köylerden gelip o çöplük alanda gıda ihtiyaçlarını karşılıyorlar"

Sokak köpeklerinin çöpten yemek yeme görüntüleriyle ilgili de konuşan Çiftçi, "Yakın köylerden gelip o çöplük alanda gıda ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Çöplük alan biraz ilçe dışında olduğu için fazla insan da gitmediği için orayı daha güvenli hissediyorlar ve o bölgeye yoğunlaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Toplatıp Van Büyükşehir Belediyesi'ne götürüyoruz"

Çiftçi kısırlaştırma ve aşılamanın yetersizliği iddialarıyla ilgili, "Erciş Belediyesi'nin zaten böyle bir imkanı olmadığı için toplatıp Van Büyükşehir Belediyesi'ne götürüyoruz. Biz sadece topluyoruz. Orada kısırlaştırması yapıldıktan bir gün sonra getirip tekrar aldığımız yerlere bırakıyoruz" dedi.