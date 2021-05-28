Van Gürpınar'da jandarmanın ateş açarak müdahale ettiği köylüler, boş kovanları toplayıp HDP heyetine gösterdi

Mermer ocağı neredeyse yerleşim merkezinin içindedir. Ocağın yapılmak istendiği yerde bulunan 25 ahır ve hayvan barınağı yıkılmıştır.

Dün sabah yıkımın fark edilmesinin ardından köylüler 7'den 70'e bu bölgeye gitmiş ve yıkımı durdurmaya çalışmıştır. Jandarma, çevik kuvvet ve köy korucularından oluşan yüzlerce kişi köylülerin üzerine kurşun yağdırmış, çocukların arasına düşecek şekilde onlarca gaz bombası atmıştır.

İki köylü yaralanmış, yaralı halde gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştır.

Olay yerinde binlerce plastik mermi ve gerçek mermi kovanı ile onlarca biber gaz kapsülü bulunmuştur.

Heyetimizin görüştüğü köylüler, daha önce de mermer ocağı için çalışmalar yapıldığını, bu çalışmalar sırasında hayvanlarının telef olduğunu, köyün içine kontrolsüzce yuvarlanan mermer taşlarının büyük bir tehlike oluşturduğunu anlatmıştır.

ÇED raporuna ilişkin de gündeme gelen iddialar vardır. Buna göre mermer ocakları yerleşim merkezinin üç kilometre dışında olmalıdır ancak Yurtbaşı Köyü'nde sahte ÇED raporu ile ocak yapılmak istenmektedir.