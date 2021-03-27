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Van Gölü'ndeki yeni balık türü tescillendi

27 Mart 2021 15:10

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefali dışında farklı türde balığın da olduğu ilk kez 2018 yılında jandarma tarafından keşfedildi.

Jandarma su altı ekibinin dalışı sırasında keşfedilen balık ile ilgili bilim insanlarının incelemeleri tamamlandı ve Van Gölü'nde yaşayan ikinci balık türü tescillendi. Yeni balık türüne 'Van Gölü küçük mercan balığı' adı verildi.

Dünyanın en büyük sodalı gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü'nde bugüne kadar inci kefali dışında başka balık türüne rastlanılmasında, bilim tarihine not düşülecek önemli bulgular elde edildi. Yeni tür ile ilgili de basın açıklaması yapıldı. Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, YYÜ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş ile jandarmanın su altı arama kurtarma ekibi, basın açıklamasında yer aldı. Yeni tür ile ilgili bilgi veren Dr. Akkuş, 2 yıllık sürede detaylı çalışmalar yaptıklarını belirterek, 2 hafta önce de dünyanın çok saygın bilimsel dergilerinden birinde yayımladıklarını söyledi. Böylelikle bilimsel olarak Van Gölü'nde inci kefali dışında yeni türü olduğunu tescillediklerini söyledi.

Van Gölüinci kefaliyeni balık türü

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