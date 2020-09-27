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Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi

"Bu tüm ekibi oldukça heyecanlandırdı"

27 Eylül 2020 10:05

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'ne dalan dalgıçlar, farklı bir canlı türüne rastladı. Tuzlu ve sodalı yapısı nedeniyle inci kefali dışında başka bir balığın yaşamadığı bilinen Van Gölü'nde bulunan yeni türün görüntüleri araştırılmak üzere ilgili birimlere aktarılırken, Dalış Eğitmeni ve rehber Serkan Ök, sualtı kameralarına yansıyan türün kendilerini çok heyecanlandırdığını söyledi.

Ök, "Van Gölü 600 bin yıl yaşında ve gölün tuzlu ve sodalı yapısı nedeniyle inci kefali dışında başka bir balığın yaşamadığı biliniyordu. Van Gölü'nde bulunan ve 1958 yılında batan Rus şilebini görüntülerken farklı bir tür kameralarımıza yansıdı. Bu tüm ekibi oldukça heyecanlandırdı" dedi.

Kaynak: DHA

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