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Van Gölü'nde 'canavar' paniği: "Hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm, herkes sahile doğru koşmaya başladı"

"Canavar olduğuna artık inandım"

12 Ağustos 2020 09:32

Van'ın Tuşba ilçesindeki Adır Mahallesi'ne tatil için kardeşi ve kuzeni ile gelen Züleyha Sona, Van Gölü sahilinde gezmeye çıktı. 3 kişi, bu sırada gölde bir hareketlilik olduğunu fark etti. Sona, cep telefonu kamerasıyla harektliliği kaydetti. Sona, hızla hareket eden ve sırtında zikzaklar olan şeyi kısa süreli görüntülemeyi başarırken, hem korktuğunu hem de büyük heyecan yaşadığını söyledi. Daha önce Van Gölü canavarı olduğunu söylediklerinde komik bulduğunu anlatan Sona, "Ama gerçekten bu şeyi gördükten sonra canavar olduğuna artık inandım. Ben hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm. O sırada gölde yüzenler vardı bir anda herkes sahile doğru koşmaya başladı. Araştırılmasını istiyorum." dedi.

Van Gölü'nde ne olduğu henüz belirlenemeyen şeyi görüntüleyen Züleyha Sona, tanık olduğu olaya ait görüntüleri paylaşarak o anlarda yaşananları anlattı. 

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