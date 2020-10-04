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Van Gölü çevresinde yaklaşık 40 ton çöp toplandı

04 Ekim 2020 12:16

Van’ın İpekyolu Belediyesince başlatılan çevre temizliği kapsamında Van Gölü sahilinde ve Akköprü Deresi’nde yaklaşık 45 ton çöp toplandı.

İpekyolu Belediyesi, ilçedeki cadde, mahalle ve sokaklarda rutin temizlik çalışmalarına devam ediyor. Kent temizliği ve estetiğine büyük önem veren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, bir yandan ise göl, dere ve kanallarda temizlik çalışması yürütüyor. Temizlik çalışmaları kapsamında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince ilçe sınırlarında bulunan Van Gölü’nün 2 bin 800 metrelik sahil bölümünde yapılan yoğun çalışmalar sonucunda yaklaşık 40 ton, yine kent için çok önemli olan Akköprü Deresi’nden ise 5 top çöp toplandı.

“Yeşile, çevreye, Van Gölü’ne hassasiyetle yaklaşıyoruz”

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Sinan Aslan, Van Gölü’nün ve Akköprü Deresi’nin şehrin en önemli değerlerinden olduğunu belirterek, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana yeşile, çevreye, Van Gölü’ne hassasiyetle yaklaşıyoruz ve çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Fen işleri çalışmalarımız ne kadar önemliyse çevre koruma çalışmalarımız da o denli önemlidir. Van Gölü’ndeki kirliliğin önüne geçmek için radikal kararlar aldık. İlçe merkezinde bulunan, göl için tehlike arz eden ahırların yıkımına başladık. Bu yıkımlarda önemli bir mesafe kat ettik. Yine düzenli olarak Van Gölü sahilindeki çöpleri topluyoruz. Ama burada önemli olan vatandaşlarımızın bilinçlenmesidir. Gölün kirletilmesi demek yok edilmesi demektir. Bu kadar önemli bir değerin yok olmaması için herkes bilinçli davranmalıdır. Ayrıca kentimiz için önemli olan Akköprü Deresi’nde de yılın belli aylarında temizlik çalışmaları yapıyoruz. Van için çok önemli olan sadece Van Gölü’nde yaşayan endemik tür olan inci kefalleri yılın belli dönemlerinde Akköprü Deremizi göç yolu olarak kullanıyor. Deremizin temiz olması demek daha fazla balık ve sağlıklı göç demek. Derenin temiz olması insan sağlığı açısından da çok önemlidir. Özveriyle çalışan bütün ekiplerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“En güzel temizlik kirletmemektir”

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Volkan Avcı ise sonbahar aylarıyla birlikte başlattıkları yoğun temizlik çalışmalarının süreceğini söyledi. Avcı, “Belediye olarak kısa süre önce sonbahar temizliğimize başladık. Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Sinan Aslan’ın talimatlarıyla Akköprü Deresi’nde temizlik yaptık ve dereden 5 ton çöp topladık. Yine İpekyolu sınırları içerisinde olan Van Gölü sahilinde çevre kirliliği oluşturan yaklaşık 40 ton civarında çöpü gölden çıkardık. Halkımıza sesleniyoruz. Van Gölü hepimizindir. Bir tane Van Gölümüz var. Lütfen daha duyarlı olalım ve kirletmeyelim. Her zaman söylüyoruz. En güzel temizlik kirletmemektir” diye konuştu.

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