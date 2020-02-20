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Van Gölü canavarının kardan heykeli yapıldı

20 Şubat 2020 13:18

Vanlı öğrenciler derste öğrendikleri üç boyutlu heykel çalışmalarını dış mekana taşıyarak kardan Van Gölü canavarı yaptı.

Son 26 yılın kar yağışı rekorunun kırıldığı Van’da, yağışlar bir taraftan hayatı olumsuz etkilerken bir yandan da eğlenceye dönüşüyor. Öğrenciler güzel sanatlar dersinden öğrendikleri üç boyutlu heykel yapımını kar yağışıyla bütünleştirdi.

Öğretmenlerinin yardımıyla kardan çalışmalar yapan öğrenciler, Van Gölü canavarı efsanesi ile Van kedisine dikkati çekti. Özellikle bir günlük çalışmayla yapılan ve ‘Dinovan’ adı verilen kardan Van Gölü canavarı, sosyal medyada ilgi gördü.

Van’ı temsil eden imge unsuru oluşturma amacıyla kardan güzel bir çalışma yapmaya karar verdiklerini dile getiren görsel sanatlar öğretmeni, öğrencileriyle birlikte yaptıkları kar çalışmalarının takdir topladığını söyledi.

Yoğun kar yağışından sonra kardan heykel çalışması yapmaya karar verdiklerini ifade eden öğrenci de, “Van Gölü canavarından esinlenerek yaptığımız kardan çalışmaya ‘Dinovan’ adını verdik. Yaptığımız heykellerin gözlerini ise Van kedisinin göz renkleri gibi sarı ve mavi olarak boyadık” diye konuştu.

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VanVan gölü canavarıheykelkaröğrencilerDinovan

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