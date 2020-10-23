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Van depreminin 9'uncu yıl dönümünde, Erciş'te anma töreni

23 Ekim 2011'de Van'da meydana gelen ve 25 saniye süren depremde 644 kişi hayatını kaybetmiş, 1.966 yaralanmıştı

23 Ekim 2020 11:49

Van’ın Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı. 

İlçedeki Seyyid Muhammed Mezarlığında gerçekleştirilen anma programına Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile ilçedeki kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ile STK temsilcileri katıldı. Programda, depremde hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Burada konuşan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, depremin ardından Erçiş'te yapı stoğunun ve kamu binalarının yenilenmesini anlattı. 

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