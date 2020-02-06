Van'daki arama kurtarma çalışmaları o önlemi akıllara getirdi; ses çığı tetikliyor

Çığ felaketinde 39 kişinin yaşamını yitirdiği Van'ın Bahçesaray ilçesindeki arama kurtarma çalışmalarında yardıma gelen vatandaşlar heyecanlanarak çığlıklar attı. Bir kişinin çığ altından çıkarılması üzerine çığlıklar ve gürültü artarken yardım ekipleri vatandaşlardan sessiz olmalarını istedi.

Yardım ekipleri yardıma gelen vatandaşlara bu anlarda 'Sessiz olun', 'Susun' şeklinde seslendi.

Bu olay o soruyu akıllara getirdi. Ses çığı tetikliyor mu? Uzmanlar şiddetli sesin çığı tetiklediğini söylüyor. Sesin havada titreşim yapması sonucunda çığın etkili olabileceği söyleniyor.

Çığ faciasının sık yaşandığı bölgelerde;

- Ağaçlandırılmalı ve perdeleme sistemi yapılmalı.

- Yakınlarına kara ve demiryolu yapılmamalı.

- Kış turizmine ya da yoğun insan ziyaretine açılmamalı.

- Mümkün olduğunca sessizlik sağlanmalı.

- Yoldan geçişler için gerekli uyarılar ve bildiriler yapılmalı.