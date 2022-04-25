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Van’da ‘kaçak akaryakıt’ operasyonu: 3 gözaltı

25 Nisan 2022 12:09

Van'ın Başkale ilçesinde, jandarmanın düzenlediği kaçak akaryakıt operasyonunda 550 litre motorin ile 80 litre motor yağı ele geçirildi; 3 şüpheli de gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale’deki mahallede kaçak akaryakıt satışı yapıldığı yönünde ihbar aldı. Hemen harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Depo olarak kullanılan, F.K., Y.D. ile O.K.’ye ait adreslerde yapılan aramalarda 550 litre motorin ile 80 litre motor yağı ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı, kaçak akaryakıta da el koyuldu. (DHA)

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