T24 LogoT24 Logo
Haberler

Van'da İran sınırındaki Han Mahallesi karantinaya alındı

28 Mart 2020 12:36

Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesine bağlı Han Mahallesi, yeni tip Koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.

Van'ın İran sınırında bulunan Çaldıran ilçesine bağlı Han Mahallesi, jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Kaymakamlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlçeye bağlı Han Mahallesi , Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeleri esnasında kurallara ve karantina kararına uymalarının Covid-19 salgınıyla mücadelede önem arz ediyor" denildi.

ETİKETLER

karantinavan iran sınırındaki han hamallesiçaldıran ilçesi han mahallesivaniran sınırıkoronavirüssalgın

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Mayıs 2020

Limon üreticileri, 'limon ihracatının kısıtlamasını' protesto etti; Bakan Pekdemirli'yi istifaya çağırdı!

CHP'li vekil, maden şirketinin çalışmasını engellemek için kepçeye çıktı!

Özel halk otobüsü şoförü, 65 yaş üstü çifti araçtan indirdi: 'Haber izlemiyor musunuz?'

Ahmet Altan’ın avukatı Figen Çalıkuşu: Yargıtay ve AYM dosyayı hala incelemeye almadı; ağır hukuk kırımına dur demeliler

Zabıta ekipleri kağıt toplayan çocuğu darp etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

75 yıl önce İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan Moskova'nın bugünkü zorlu...

HDP Milletvekili Paylan: Asgari ücretten 10 kat fazla milletvekili maaşından...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinin defnedildiği Talas'ta yine aynı...

AVM'ler açıldı; sabah saatlerinde alışveriş için kuyruğa girdiler...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Çinli virolog Koronavirüs'ün en tehlikeli özelliğine dikkat çekti...

Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek aleyhine ifade veren...

Otellerin ve restoranların açılış tarihi belli oldu...

Erdoğan, 16-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu, 9 ilde...

YÖK'ten sınavların dijital ortamda yapılması kararı!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

75 yıl önce İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan Moskova'nın bugünkü zorlu...

HDP Milletvekili Paylan: Asgari ücretten 10 kat fazla milletvekili maaşından...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinin defnedildiği Talas'ta yine aynı...

AVM'ler açıldı; sabah saatlerinde alışveriş için kuyruğa girdiler...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24