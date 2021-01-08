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Van'da HDP, DBP ve DTK'nın ortak açıklamasına müdahale; 2 vatandaş gözaltına alındı

Yürüyüşe geçen gruba biber gazı ve tazyikli su sıkıldı

08 Ocak 2021 14:20

Van’da Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) Kürt ulusal birliğine dair “Şimdi ulusal birlik ve özgürlüğü sağlama zamanı” sloganıyla yapmak istediği açıklamaya polis tarafından müdahale edildi. gazete Karınca'da yer alan habere göre, iki vatandaşın gözaltına alındığı belirtilirken gazeteci Ruşen Takva'nın paylaştığı görüntülerde yürüyüşe geçen gruba biber gazı ve tazyikli su sıkıldığı görüldü.  

Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) “Şimdi ulusal birlik ve özgürlüğü sağlama zamanı” sloganıyla Kürt ulusal birliğine dair Van’da yapmak istediği açıklamaya müdahale edildi. 

DBP Eş Genel Başkanları Saliha Aydeniz ve Keskin Bayındır ile Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Bedran Öztürk ve çok sayıda HDP’li milletvekili açıklama yapmak için Feqiyê Teyran Parkı’na parka geldi.

Parkın etrafı giriş ve çıkışlara kapatıldı. Parka girişlerine izin verilmeyen partililer ve vatandaşlar bunun üzerine ara sokaklarda beklemeye başladı.

Sık sık “Baskılar bizi yıldıramaz” sloganı atan yurttaşların yürüyüşe geçmesi üzerine polis müdahalesi gerçekleşti.

Polisler, gruba biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. İki yurttaşın da gözaltına alındığı belirtildi.

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