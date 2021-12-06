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Van'da deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

Depremde herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı açıklandı

06 Aralık 2021 10:41

Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, saat 00.46'da Tuşba ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin 7.62 kilometre derinlikte gerçekleştiği ifade edilirken, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez sosyal medya hesabında depremde herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını açıkladı.

Van'da depremTuşba ilçesi4.9 büyüklüğündeki deprem

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