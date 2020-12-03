T24 LogoT24 Logo
Haberler

Van'da çekilen bu görüntüler gündem olmuştu; Valilik'ten açıklama geldi

"Bu zamana kadar kesinlikle uyuşturucu ve uyarıcı herhangi bir madde kullanmadığını beyan etmiştir"

03 Aralık 2020 11:19

Van'da madde ve alkol bağımlısı olduğu iddia edilen kadının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Van Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, kentte alkolün etkisiyle kendisine yola attığı görüntüler sosyal medyada paylaşılan kadının polise başvurarak, görüntüleri çekip, sosyal medyadan paylaşanlar ile paylaşıma yorum yapan kişilerden şikayetçi olduğu belirtildi.

Van Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

Sosyal medya üzerinden ‘Van'da uyuşturucu madde kullanımı gençleri zehirlemeye devam ediyor’ başlıklı video paylaşılmıştır. Sosyal medya üzerinden paylaşılan videodaki S.Ö. isimli kadın şahıs, 2 Aralık 2020 günü 2 Nisan Şehit Nihat Akbaş Polis Merkezi Amirliği’ne müracaat ederek, sosyal medya üzerinden yayınlanan görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu belirtmiştir.

S.Ö. 1 Aralık 2020 günü saat 01.00 sıralarında alkollü olduğunu, alkolün etkisiyle kendisini yola attığını, akabinde taksiye binerek konakladığı otele gittiğini ifade etmiştir. Bu zamana kadar kesinlikle uyuşturucu ve uyarıcı herhangi bir madde kullanmadığını, kendisinden habersiz görüntülerini çeken, paylaşan ve sosyal medya üzerinden kötü yorumlarda bulunan şahıs ve şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan etmiştir.

Olayla ilgili ‘Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi’ suçundan tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Kaynak: DHA

ETİKETLER

vanmaddebağımlısıkadınalkollü kadınvan valiliğiaçıklama

Diğer Videolar

Sokak röportajından: Erdoğan olmazsa biz olmayız ki...

Putin Ortodoks Noel'ini buzlu suya girerek kutladı

Kılıçdaroğlu'ndan Hrant Dink mesajı

Bahçeli'nin basın danışmanının hedef aldığı Ayşenur Arslan: Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: Erken seçim olacağını Erdoğan da şüphesiz biliyor

Japonya’da zincirleme kaza: 130 araç birbirine girdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

17 yaşındaki yeğenine tecavüz ettiği DNA raporuyla kanıtlanan Osman Çur,...

Doğu Perinçek ile Cem Toker arasında 'aşı' gerilimi: Yok 'Reise...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ankara Valiliği'nden vatandaşlara uyarı ...

Bahçeli'nin Başdanışmanı: İki tokat, üç sopa yiyen için ortalığı ayağa...

Bahçeli, Karar yazarlarının adını verdi: Ülkücüleri saldırılarla ilişkilendirmek komplodur; kiralık...

ÖSYM, 2021 sınav takvimini açıkladı...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti: İktidardan...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

17 yaşındaki yeğenine tecavüz ettiği DNA raporuyla kanıtlanan Osman Çur,...

Doğu Perinçek ile Cem Toker arasında 'aşı' gerilimi: Yok 'Reise...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24