T24 LogoT24 Logo
Haberler

Van'da bir mahalleyi akrepler sardı: "Neredeyse her taşın altından çıkıyorlar"

30 Temmuz 2020 10:05

Van'ın Erciş ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Çimen Mahallesi'ni akrepler sardı. Anne ve çocuğunu sokan akrepler nedeniyle de 4 kişilik Beder ailesi, evlerini terk etmek zorunda kaldı. Gelen şikayetler üzerine bölgede incelemelerde bulunan Erciş Belediyesi'nde görevli Veteriner Hekim İhsan Çiftçi, gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Akreplerin çok yoğun olduğunu belirten Çiftçi, bunların 2 türünün de mahallede yoğun olarak bulunduğunu ve burada yaşayan vatandaşların yaşamını tehdit ettiğini, ilgili kurumlarla koordineli çalışıp sorunu çözmeye çalışacaklarını söyledi.

Taşların altından akrepleri çıkarmaya çalışan bir mahalle sakini ise neredeyse her taşın altından bir akrep çıktığını belirterek tedirginliğini dile getirdi. 

ETİKETLER

vanakrepÇimen MahallesiErciş ilçesiErciş Belediyesi

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Eylül 2020

Sosyal medya fenomenin videosu tepki topladı; "Bu kişiyi ihbar ediyorum"

AKP'li meclis üyesi: Amacımız yeşil alana AVM yapmak değildir, 18 yıllık Ak Parti iktidarında hangi alanlar AVM yapılmıştır?

Belarus lideri Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Gece 12'den sonra müzik yayını yasaklandı; müzisyen, esnaf, işçi tepkili: Ekmek götüremiyoruz

ABD yine ırkçı polis şiddetiyle gündemde

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen'in yeni işi şaşırttı!...

Velilerin karşısına atletle çıktı!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Çin'in Londra Büyükelçiliği'nde "porno beğenme" tartışması...

SPK'nın borsadan altı ay men ettiği kullanıcı Twitter'dan paylaşımlarla 'bir...

İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: 1'i ağır, 11 yaralı...

Tarikat araştırması nedeniyle hakkında inceleme başlatılan Prof. Balcı: Türkiye’de bir...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen'in yeni işi şaşırttı!...

Velilerin karşısına atletle çıktı!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24